20.04.2021, 13:50
ОПРОС | Правительство разрешило есть на летних террасах и открыло контактное обучение. Как вы к этому относитесь?(36)
Foto: Ilmar Saabas
С 3 мая открываются магазины, спортзалы и террасы ресторанов, а начальные классы переходят на контактное обучение. Как вы к этому относитесь?
Подробнее о послаблениях - ЗДЕСЬ.
Мы подготовили для вас опрос, в котором вы сможете выбрать полюбившийся вариант ответа. А если есть какие-то аргументы посерьезнее, то добро пожаловать в комментарии.
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