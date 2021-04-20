Спортивный блогер RusDelfi: Создание Суперлиги сулит раскол в мировом футболе
Не успел прийти в себя после убитого футбола в исполнении ”Спартака” против ”Уфы”, как выяснилась новая напасть. Бунт, революция и вообще восстание в европейском клубном футболе. Богачи вроде ”Челси”, ”Манчестер Сити”, ”Реала” и ”Ювентуса” решили замутить закрытую лигу, чтобы огроменные бабищи делить исключительно пополам и получать удовольствия от элитного футбола.
Что тут можно сказать? Господа владельцы клубов, а ранее федераций и лиг уже не знают, как срубить денег как можно больше. Причем это касается не только клубного футбола, но и футбола на уровне сборных. Первая ласточка была на Евро 2000, когда турнир проводился в Бельгии и Голландии. Понравилось. Через два года в Японии и Корее тоже хорошо зашло на чемпионате мира, а вот потом было уже хуже.
Помните Лигу чемпионов из двух групповых этапов? И пустые трибуны на матчах условных "Монако" и "Андерлехта".
А страшно раздутую за последние десять лет квалификационную сетку в Лиге чемпионов и Лиге Европы? И ладно сетка, в конце концов мы с вами узнали множество смешных названий маленьких клубов, которые формально получали право послушать гимн ЛЧ, а на деле было очевидно, что до групповой стадии им всем как до Луны.
Раздражало другое: ведущие европейские чемпионаты с каждым годом получали все большую квоту на попадание своих клубов в еврокубки и в Лигу чемпионов в частности. Экс-главный тренер ”Спартака” Олег Романцев уже давно высказался на эту тему, заявив, что при таком раскладе этот турнир должен называться не Лига чемпионов, а клубный чемпионат Европы. Понятно, что из-за смены названия турнир не станет прекрасным и удобным для всех в Европе, но по крайней мере это честная вывеска.
Дальше — больше. Вы помните, сколько будет сборных команд на чемпионате мира 2026? Напомню: 48 вместо стандартных 32. И пройдет он в трех странах (Мексика, Канада, США). Три страны? Да леший с ними, играйте хоть по всему земному шару, но 48 команд — ну как это вообще? Привычки, я понимаю, порой бывают дурными и вредными, но на мой взгляд формат ЧМ — это как раз то, что нужно трогать в последнюю очередь.
Допустим, что Суперлига будет утверждена и начнет сезон. Предварительно он должен стартовать в августе. Как отреагирует УЕФА? Какие могут быть ограничения для игроков, которые играют не только в Суперлиге, но и в своих чемпионатах? Почему бы руководителям федераций им не сказать: ребятки, вы уж определитесь. Если вы там, то здесь мы вас блокируем. А если на таких же условиях будут вести переговоры ФИФА? Не получится ли так, что звезды планетарного масштаба получат в виде Суперлиги золотой погреб, в который можно войти, но уже нельзя выйти?
Все это уже попахивает настоящей революцией. Но мне почему-то кажется, что если этот проект стартует, то со звоном провалится относительно рейтингов. Бедных клубов в мире огромное количество, а их болельщиков еще больше. Все будут смотреть на них, на не на кучку богатеев в закрытой лиге.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.