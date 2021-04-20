Спортивный блогер RusDelfi: Создание Суперлиги сулит раскол в мировом футболе

Не успел прийти в себя после убитого футбола в исполнении ”Спартака” против ”Уфы”, как выяснилась новая напасть. Бунт, революция и вообще восстание в европейском клубном футболе. Богачи вроде ”Челси”, ”Манчестер Сити”, ”Реала” и ”Ювентуса” решили замутить закрытую лигу, чтобы огроменные бабищи делить исключительно пополам и получать удовольствия от элитного футбола.

Что тут можно сказать? Господа владельцы клубов, а ранее федераций и лиг уже не знают, как срубить денег как можно больше. Причем это касается не только клубного футбола, но и футбола на уровне сборных. Первая ласточка была на Евро 2000, когда турнир проводился в Бельгии и Голландии. Понравилось. Через два года в Японии и Корее тоже хорошо зашло на чемпионате мира, а вот потом было уже хуже.

Помните Лигу чемпионов из двух групповых этапов? И пустые трибуны на матчах условных "Монако" и "Андерлехта".

А страшно раздутую за последние десять лет квалификационную сетку в Лиге чемпионов и Лиге Европы? И ладно сетка, в конце концов мы с вами узнали множество смешных названий маленьких клубов, которые формально получали право послушать гимн ЛЧ, а на деле было очевидно, что до групповой стадии им всем как до Луны.

Раздражало другое: ведущие европейские чемпионаты с каждым годом получали все большую квоту на попадание своих клубов в еврокубки и в Лигу чемпионов в частности. Экс-главный тренер ”Спартака” Олег Романцев уже давно высказался на эту тему, заявив, что при таком раскладе этот турнир должен называться не Лига чемпионов, а клубный чемпионат Европы. Понятно, что из-за смены названия турнир не станет прекрасным и удобным для всех в Европе, но по крайней мере это честная вывеска.