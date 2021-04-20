Теплая погода манит детей в воду: малыши часто тонут рядом с домом

С наступлением тёплой погоды многие семьи стали проводить больше времени на свежем воздухе, уезжать на красивые природные места, на дачи или отдыхать в саду своего дома. Самые маленькие члены семьи привыкли веселиться в солнечную погоду в приготовленных для них бассейнах и ваннах, даже пруды около дома действуют как магнит для детей.

”Маленькие дети всегда хотят попробовать всё сами, потрогать, попробовать на вкус, побросать, везде полазить и поэтому легко могут попасть в беду”, — говорит эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. ”На общественных пляжах большой риск того, что ребёнок потеряется, поэтому родители следят за ними внимательнее. Однако в домашнем саду кажется всё безопасно и привычно, поэтому кажется достаточно того, что, занимаясь своими делами, родитель время от времени проверяет, чтобы ребёнок был в поле зрения”, — говорит Виркала.

Как правило, маленькие дети очень импульсивные, поэтому у спокойно играющего ребёнка может резко поменяться настроение, из-за чего он может попасть в беду. Несчастья случаются неожиданно и быстро — для того, чтобы ребёнок утонул, достаточно оставить его без присмотра на две минуты около воды. ”Люди обычно тонут тихо, без криков и зова о помощи, так как вода попадает в дыхательные пути или случается спазм гортани”, — предупреждает Виркала.

Для того, чтобы избежать случайного падения в водоём возле дома, его следует огородить. Открытые колодцы следует закрыть, а крутые берега очистить от мусора — это предотвратит скольжение. Бочки с водой и другие резервуары для воды также могут быть опасны — их также необходимо закрыть.

В прошлом году в Эстонии утонул один ребенок, в 2017 году утонули четверо детей, трое из которых были младше 6 лет. Все они утонули около дома, когда их оставили без присмотра всего на мгновение.