В Испании полиция накрыла банду, которая распечатывала оружие на 3D-принтерах

Мастерская располагалась на Канарских островах, её хозяин в обычной жизни работал в доме престарелых, а вечером ”печатал” и собирал пистолеты на продажу. При обыске в доме полиция нашла два 3D-принтера, кучу деталей оружия, руководство по ведению партизанской войны и материалы о превосходстве белой расы.

Интересно, что оружие, изготовленное на таких принтерах, невозможно отследить — его нет в базах. По сути, его просто не существует. Владельцу мастерской предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.