Блогер Юлия Смоли: то, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня чужое государство
Орфография и пунктуация автора сохранены
Я родилась в Эстонии. А так же мои родители. Мои бабушка и дедушка приехали в Эстонию сразу после университета, по распределению.
Всю свою жизнь они работали на благо этой страны и считали ее родиной. Дедушка выучил эстонский язык и говорил на нем перфектно и с огромным удовольствием. Начинал свою путь с мастера и дослужился до заместителя министра по коммунальному хозяйству. Гражданство получил за особые заслуги.
Бабушка язык так и не освоила, но она и виду не подаёт, тихая и вежливая всегда и везде. Работала в проектном бюро. Когда разваливался Советский Союз и многие метались, какое гражданство брать, она сразу пошла и взяла эстонское.
Эстония была их домом. И домом моих мамы и папы, которые тут родились, свободно говорили на эстонском и всю жизнь трудились не покладая рук.
И я... я тоже родилась в Эстонии, но гражданство по рождению мне не дали. В свои 14 лет мне надо было доказать своей родине, что я, ребёнок, подросток — лояльна Эстонии.
Я сдала языковой экзамен, сдала экзамен на конституцию и получила гражданство. Университет я закончила на эстонском, и могу сказать, что владею языком практически в совершенстве. Я считаю Эстонию своей родиной. Но почему-то иногда у меня возникает ощущение, что это не взаимно. Это сложно объяснить. Вот как будто твоё, и не до конца твоё…
Мужу пришлось сложнее всех. В своё время мама решила отдать его в эстонскую школу, но в русский класс (был такой эксперимент). Муж сейчас вспоминает, что весь год это была настоящая оборона. Они регулярно получали по голове, за то, что русские.
А потом мама поехала работать на север надолго и на какое-то время взяла его с собой. И там его в первый же день побили, за то, что он ”эстонец”.
Мы часто защищаемся и доказываем свою значимость там, где мы родились. Но стали ли мы полностью своими? Мне кажется, что я — нет. Хоть и очень старались. И это немножечко грустно.
То, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня — чужое государство. Конечно, душа болит за неё, но это не Родина. Мне кажется, мы, дети пост-Советского Союза, немного лишены Родины как понятия, как страны.
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