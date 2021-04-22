Блогер Юлия Смоли: то, что мой основной язык русский, ни о чем не говорит. Россия для меня чужое государство

Орфография и пунктуация автора сохранены

Я родилась в Эстонии. А так же мои родители. Мои бабушка и дедушка приехали в Эстонию сразу после университета, по распределению.

Всю свою жизнь они работали на благо этой страны и считали ее родиной. Дедушка выучил эстонский язык и говорил на нем перфектно и с огромным удовольствием. Начинал свою путь с мастера и дослужился до заместителя министра по коммунальному хозяйству. Гражданство получил за особые заслуги.

Бабушка язык так и не освоила, но она и виду не подаёт, тихая и вежливая всегда и везде. Работала в проектном бюро. Когда разваливался Советский Союз и многие метались, какое гражданство брать, она сразу пошла и взяла эстонское.

Эстония была их домом. И домом моих мамы и папы, которые тут родились, свободно говорили на эстонском и всю жизнь трудились не покладая рук.

И я... я тоже родилась в Эстонии, но гражданство по рождению мне не дали. В свои 14 лет мне надо было доказать своей родине, что я, ребёнок, подросток — лояльна Эстонии.

Я сдала языковой экзамен, сдала экзамен на конституцию и получила гражданство. Университет я закончила на эстонском, и могу сказать, что владею языком практически в совершенстве. Я считаю Эстонию своей родиной. Но почему-то иногда у меня возникает ощущение, что это не взаимно. Это сложно объяснить. Вот как будто твоё, и не до конца твоё…

Мужу пришлось сложнее всех. В своё время мама решила отдать его в эстонскую школу, но в русский класс (был такой эксперимент). Муж сейчас вспоминает, что весь год это была настоящая оборона. Они регулярно получали по голове, за то, что русские.

А потом мама поехала работать на север надолго и на какое-то время взяла его с собой. И там его в первый же день побили, за то, что он ”эстонец”.

Мы часто защищаемся и доказываем свою значимость там, где мы родились. Но стали ли мы полностью своими? Мне кажется, что я — нет. Хоть и очень старались. И это немножечко грустно.