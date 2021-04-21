Новое исследование: антивирусные препараты можно будет принимать перорально

Как сообщили в Национальном институте здравоохранения США, клинические испытания препарата, известного как MK-4482, сейчас проводятся и на людях.

В своём исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, учёные Национального института здравоохранения обнаружили, что лечение препаратом MK-4482 эффективно, если оно проводится за 12 часов до или через 12 часов после заражения хомячков SARS-CoV-2 — вирусом, вызывающим COVID-19.

”Данные показывают, что лечение MK-4482 потенциально может снизить высокий риск воздействия SARS-CoV-2 и может использоваться для лечения установленной инфекции SARS-CoV-2 отдельно или, возможно, в сочетании с другими препаратами”, — говорится в сообщении института здравоохранения.

Противовирусный препарат ремдесивир, уже одобренный к использованию в лечении COVID-19 американским Управлением государственного надзора за качеством продуктов питания и лекарственных средств, необходимо вводить внутривенно, что ограничивает его использование в клинических условиях.

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