Денежные переводы из Эстонии: теперь без комиссии

На самом деле те жители нашей страны, которые периодически пользуется услугой международных денежных переводов, знают KoronaPay. Этот сервис работает в Эстонии уже несколько лет. Офлайновые пункты системы находятся Таллинне, Нарве и Маарду. Но теперь такой офис может появиться и в любом смартфоне – нужно лишь скачать мобильное приложение для Android или iOS.

Почему, установив приложение KoronaPay, вы не пожалеете?

Во-первых, это действительно очень удобно. Все, что вам нужно, – это телефон. Никаких посещений офисов, лишних социальных контактов, траты времени. Тотальный онлайн. Денежные средства отправляются с вашей банковской карты или счета. Валюта и способ получения перевода зависят от страны. Например, вы хотите отправить деньги из Эстонии в Россию. С вашего счета спишется сумма в евро, а ваш адресат сможет получить перевод наличными в любой их трех валют: те же евро, доллары США или рубли. И может зачислить на свою карту в рублях. Адресат в Украине при помощи того же приложения KoronaPay получит деньги на карту украинского банка в гривнах.

Во-вторых, это быстро. Несколько кликов со стороны отправителя и получателя – и перевод состоялся! Система работает онлайн, а это значит, что транзакция обрабатывается процессинговым центром в режиме реального времени.

В-третьих, это безопасно. Перевод доступен только с карты, которая поддерживает технологию 3D Secure, а значит, деньги будут списаны только после подтверждения операции одноразовым паролем. Безопасность обеспечивается также использованием международных стандартов шифрования данных и соответствием сервиса стандарту PCI DSS.

И, наконец, KoronaPay – это выгодно. Сервис не берет комиссию за услугу денежного перевода. Если вы отправили 200 евро, ваш адресат в России (Беларуси, Казахстане, Молдове и др.) получит в пункте обслуживания ровно 200 евро. Комиссия 0 %. Если валюта получения не евро, то и здесь KoronaPay предоставляет своим пользователям привилегии: компания гарантирует минимальную курсовую наценку.