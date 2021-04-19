Вертолет на Марсе: аппарат NASA успешно совершил первый полет

В штаб-квартире миссии подтвердили, что полет удался. "Данные с альтиметра подтверждают, что "Индженьюити" стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете", — заявил один из инженеров миссии после анализа поступивших с Марса данных.

Теперь "Индженьюити" должен совершить еще несколько взлетов и приземлений. После каждого из них дрону нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.

"Теперь мы можем сказать, что люди запустили винтокрылый аппарат на другой планете, — прокомментировала успешный запуск менеджер проекта Мими Анг. — Мы так долго говорили о повторении достижений братьев Райт на Марсе, и вот это случилось".

Аппарат "Индженьюити" ("Изобретательность") отправили на Марс вместе с ровером "Персеверанс" ("Упорство"), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.

На Землю аппараты пока отправили совсем немного материала: сам вертолет сфотографировал тень под собой на поверхности Марса, а ровер "Персеверанс" прислал короткое видео взлета.

Взлететь в значительно менее плотной атмосфере Марса возможно, но скорость вращения винтов вертолета должна быть намного выше, чем если бы аппарат поднимался в воздух на Земле.

НАСА осуществила тестовый полет на Марсе около 7:30 по Гринвичу (10:30 утра по московскому времени), однако информация о том, что он прошел успешно, достигла Земли только через несколько часов.

После полета дрон передал на Землю записи со своей видеокамеры и с камер ровера "Персеверанс", который наблюдал за полетом с расстояния 76 метров.

Аппарат взлетел на высоту три метра, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. Полет проходил вблизи кратера Езеро, где в феврале приземлился "Персеверанс".

"Момент, которого так ждала вся наша команда, почти настал, — комментировала полет "Индженьюити" менеджер проекта Мими Анг на недавней пресс-конференции перед полётом. — На каждой планете первый полет случается лишь один раз". "У дрона нет системы автовыравнивания, так что если он приземлится неправильно, то миссия будет закончена", — отметила она тогда. К неправильному приземлению мог привести, например, резкий порыв ветра.