"Идеальная арийская девочка": как латвийская еврейка стала символом нацистской пропаганды

"Мои родители из Латвии, их семьи жили в Лиепае. В семье моей мамы было восемь детей, они разговаривали на русском и идише. Отец матери был художником и пел в хоре при синагоге. Мой отец Яков Левинсон был младшим ребенком в семье из шести детей. Его отец был предпринимателем, семья была немецкой. В Латвии он посещал немецкую школу. Мои родители познакомились подростками, потому что старшая сестра моей мамы вышла замуж за старшего брата отца. У моей матери был фантастический голос, как и у моего отца, у него был баритон. Мама выступала в Рижской консерватории и получила диплом свободного художника как певица, ее называли "золотым голосом", — рассказывала Тафт в интервью, которое хранится в Мемориальном музее холокоста в США.

Согласно информации из ноябрьского издания 1924 года "Mūzikas Nedēļa", ее мать Паулине Левине в 1924 году окончила Латвийскую консерваторию и получила диплом свободного художника как певица. Ее однокурсником был знаменитый латвийский оперный певец Марис Ветра. После окончания учебы родители Хесси переехали в Берлин, где поступили в Музыкальную академию. В 1929 году они ненадолго вернулись в Латвию, где поженились. Вскоре после свадьбы они вернулись в Германию и продолжили учебу.