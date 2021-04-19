Из Москвы выслали 20 чешских дипломатов

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах, передает Медуза.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, отравившими в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

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