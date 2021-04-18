Сенсации чемпионата Эстонии. "Нымме Калью" проиграл "Вапруcу", "Пайде" разгромил "Левадию"

В Таллинне "Нымме Калью" уступил новичку лиги — пярнускому "Вапрусу" 0:1. Единственный гол на 69-й минуте забил Вирго Валлик. "Левадия" — также на своем поле — потерпела разгромное поражение от "Пайде". Исход матча был решен уже в первом тайме, когда гости забили 4 безответных мяча. Усугубило проблемы "Левадии" удаление защитника Максима Подкользина во втором тайме.