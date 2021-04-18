18.04.2021, 22:19
Сенсации чемпионата Эстонии. "Нымме Калью" проиграл "Вапруcу", "Пайде" разгромил "Левадию"
Foto: Priit Simson
Воскресные матчи чемпионата Эстонии по футболу принесли неожиданные результаты.
В Таллинне "Нымме Калью" уступил новичку лиги — пярнускому "Вапрусу" 0:1. Единственный гол на 69-й минуте забил Вирго Валлик. "Левадия" — также на своем поле — потерпела разгромное поражение от "Пайде". Исход матча был решен уже в первом тайме, когда гости забили 4 безответных мяча. Усугубило проблемы "Левадии" удаление защитника Максима Подкользина во втором тайме.
Команда "Пайде" возглавила турнирную таблицу с 13 очками после 5 матчей, "Левадия" — вторая (12 очков). Прошлогодний чемпион "Флора" набрала лишь 6 очков, однако провела только два матча.
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