ВИДЕО | "Он придурок или как?" Гран-при Формулы-1 завершилось грандиозным скандалом

Авария случилась при попытке Расселла выйти вперед финского пилота в первом скоростном повороте на трассе в Имоле — гонщик ”Мерседеса” начал движение в сторону ”Уильямса”, и тот был вынужден сместиться правее, но зацепил на огромной скорости траву, после чего сине-белую машину бросило в ”Мерседес”.

Russell and Bottas cames together!! pic.twitter.com/76vSCmLT0C — Koke (@Kokefin) April 18, 2021

В результате аварии на трассе появилось много обломков, и дирекция остановила гонку.

Расселл остался весьма недоволен действиями Боттаса, которые, по мнению британца, привели к аварии на Гран-при Эмилии-Романьи.

”Что, #####, он делает? Он придурок или как?” — сообщил Расселл команде по радио.

Оба пилота сошли после столкновения.

”Я в порядке, просто разочарован. В конечном счете это неудачное стечение обстоятельств. Ты вправе защищать позицию, но на скорости в 330 км/ч нужно учитывать скорость и условия. Очень обидно за команду — она заслуживала большего”, — написал Джордж в твиттере.

Russell smacking Bottas on the helmet while Bottas gives Russell the finger 😳🌶 pic.twitter.com/z4oHY8XYCe — ESPN F1 (@ESPNF1) April 18, 2021

Победителем гонки стал 23-летний голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", для которого этот успех стал 11-м в карьере. Две другие ступени пьедестала почета заняли Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис. Россиянин Никита Мазепин вновь, как и на первом этапе чемпионата мира, не смог избежать контакта с соперниками уже на первом круге, однако на этот раз сумел завершить дистанцию - на последнем из всех, добравшихся до финиша - 17-м месте.

Гран-при Эмилии-Романьи

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

18 апреля 2021 года

Гонка