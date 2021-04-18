ВИДЕО | "Он придурок или как?" Гран-при Формулы-1 завершилось грандиозным скандалом(2)
Авария случилась при попытке Расселла выйти вперед финского пилота в первом скоростном повороте на трассе в Имоле — гонщик ”Мерседеса” начал движение в сторону ”Уильямса”, и тот был вынужден сместиться правее, но зацепил на огромной скорости траву, после чего сине-белую машину бросило в ”Мерседес”.
В результате аварии на трассе появилось много обломков, и дирекция остановила гонку.
Расселл остался весьма недоволен действиями Боттаса, которые, по мнению британца, привели к аварии на Гран-при Эмилии-Романьи.
”Что, #####, он делает? Он придурок или как?” — сообщил Расселл команде по радио.
Оба пилота сошли после столкновения.
”Я в порядке, просто разочарован. В конечном счете это неудачное стечение обстоятельств. Ты вправе защищать позицию, но на скорости в 330 км/ч нужно учитывать скорость и условия. Очень обидно за команду — она заслуживала большего”, — написал Джордж в твиттере.
Победителем гонки стал 23-летний голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", для которого этот успех стал 11-м в карьере. Две другие ступени пьедестала почета заняли Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис. Россиянин Никита Мазепин вновь, как и на первом этапе чемпионата мира, не смог избежать контакта с соперниками уже на первом круге, однако на этот раз сумел завершить дистанцию - на последнем из всех, добравшихся до финиша - 17-м месте.
Гран-при Эмилии-Романьи
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
18 апреля 2021 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 63 круга
2. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) +22,000
3. Ландо Норрис (”Макларен”) +23,702
4. Шарль Леклер (”Феррари”) +25,579
5. Карлос Сайнс (”Феррари”) +27,036
6. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +51,220
7. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +51,909
8. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +52,818
9. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1.04,773
10. Эстебан Окон (”Альпин”) +1.05,704
11. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1.06,704
12. Серхио Перес (”Ред Булл”) +1.07,151
13. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1.13,184
14. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
15. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1 круг
16. Мик Шумахер (”Хаас”) +1 круг
17. Никита Мазепин (”Хаас”) +2 круга
Сошли:
18. Валттери Боттас (”Мерседес”)
19. Джордж Расселл (”Уильямс”)
20. Николас Латифи (”Уильямс”)
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