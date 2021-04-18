18.04.2021, 12:20
В Финляндии домашние животные в домах престарелых станут обычным явлением
Эксперты считают, что в будущем все больше домов будут разрешать постояльцам брать с собой домашних питомцев.
В настоящий момент каждый десятый житель Финляндии старше 65 лет имеет домашнее животное, чаще всего собаку. Многие пожилые, однако, отказываются от питомцев после переселения в дом престарелых.
Известно, что домашние животные благоприятно влияют на здоровье. Как говорят эксперты, в частности животные помогают облегчить состояние людей, имеющих проблемы с памятью. Кроме того пожилые владельцы собак меньше других сверстников страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Домашние животные также снижают уровень стресса и облегчают симптомы депрессии и одиночества.