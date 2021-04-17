Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в связи с подозрением о причастности разведки России ко взрыву на складе военных боеприпасов в 2014 году. Об этом в субботу, 17 апреля, заявили глава правительства Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек.

По словам Бабиша, чешские спецслужбы предоставили ему неоспоримые доказательства причастности российских военных к масштабному взрыву, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика — суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", — подчеркнул премьер-министр страны в этой связи.

В свою очередь, Ян Гамачек, который совмещает пост главы МИД с должностью министра внутренних дел Чехии, указал, что у него имеются доказательства того, что 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР).

Ранее в тот же день, 17 апреля, стало известно о том, что Ян Гамачек отказался от уже запланированной поездки в Москву, во время которой он должен был вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". За эти планы его критиковала и оппозиция, и партнеры по коалиции.

Между тем чешская полиция сообщила, что она разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов, включая российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.