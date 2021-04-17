Мати Алавер использовал Андруса Веэрпалу в качестве допинг-курьера

"Я был в Рамзау, когда Мати Алавер попросил меня забрать на станции обслуживания в Южной Австрии посылку", - пояснил Веэрпалу.

"Алавер сказал, что это лекарство предназначено Алексею Полторанину (он в то время был болен) для укрепления иммунной системы. В этом поручении для меня не было ничего особенного, поскольку как работник обслуживающего персонала я привык выполнять различные логистические задачи для команды. Я не задумывался особо об этой миссии", - сказал Веэрпалу.

На этой неделе Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда признал участие двукратного олимпийского чемпиона по лыжному спорту Андруса Веэрпалу в допинг-схеме и вынес ему наказание.

Знаменитый лыжник на 2 года отстранен от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС). Запрет действует до 17 марта 2023 года. ФИС сообщила, что Веэрпалу не стал обжаловать это решение и согласился с вынесенным ему наказанием.