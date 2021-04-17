За рубежом
17.04.2021, 16:53

В Великобритании похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа

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В британском городе Виндзор началась церемония похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Трансляцию церемонии ведет ”Би-би-си”.

Гроб с телом герцога перевезут из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия, где пройдет заупокойная служба, передает "Медуза".

Гроб повезут в часовню на автомобиле Land Rover, который принц Филипп помог модифицировать несколько лет назад. Автомобиль будет сопровождать траурная процессия, в которой пойдут члены королевской семьи. Также за автомобилем последуют королевские морские пехотинцы и военнослужащие из других войск, к которым имел отношение принц.

Из-за ограничений по коронавирусу на службе в часовне Святого Георгия смогут присутствовать только 30 членов королевской семьи. После службы принца похоронят в королевской усыпальнице.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

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