15 военных кораблей флотилии РФ зашли в Черное море

"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", — говорится в сообщении флота.

В составе отряда 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота, пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", — говорится в сообщении флота.

Ранее в субботу Южный военный округ сообщил, что более 50 самолетов задействовано на учениях над акваторией Черного моря. Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3. По словам военных, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

В ЮВО сообщили, что в ходе учения штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы Крыма. По их данным, эскадрилья Су-25СМ3 из Крыма перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Ранее ЮВО сообщил о переброске на учения в Крым соединений 58-ой общевойсковой армии, которая дислоцируется на Северном Кавказе.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб. В составе отряда оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и тральщик "Иван Голубец".

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной. Россия призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.