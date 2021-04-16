В Эстонии на свободу вышел пожизненно осужденный. Его посадили еще при Андропове

Как посчитал Тартуский окружной суд, с момента последнего приговора Пятницкому, который был оглашен почти 20 лет назад, он встал на путь исправления, занимался трудом, выучил эстонский язык, раскаялся в преступлениях и больше не представляет опасности для общества.

Уездный суд отказал Пятницкому в досрочном освобождении 15 февраля этого года. При этом его рекомендовали перевести в тюрьму открытого типа в качестве промежуточного этапа перед досрочным освобождением. Тартуский окружной суд посчитал, что отказ был ошибкой, так как имеется множество положительных характеристик осужденного.

Ранее в 2019 году ему отказала в помиловании президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Одно я знаю точно: в моей жизни бог совершил великий поступок, так как я освободился только по его милости, а не благодаря прокурору, судье или кого-то еще. Я благодарен за это Богу", - сказал Пятницкий после освобождения изданию Postimees.

В письме в издание Ohtuleht в 2019 году Пятницкий на вопрос о том, что хотел бы поменять в прошлом, заявил, что в 1983 году "отрекся от Бога и из этого вытекло все остальное". "Все началось в 1983 году, но слава Господу, что он милостив и не оставил меня - он звал, защищал меня, хотя я и не понимал этого тогда. Я хотел бы изменить только то, неправильное, давнее решение, и жизнь пошла бы по-другому", - написал Пятницкий.

Пятницкий находился в заключении с 12 мая 1983 года. Сначала Верховный суд Эстонской ССР приговорил его к четырем годам тюрьмы за грабеж. Два года спустя его признали виновным в совершенных уже в тюрьме убийстве, краже, изнасиловании, "удовлетворении половой страсти неестественным способом" и хулиганстве - он получил 15 лет тюрьмы. В 1992 году Пятницкий убил другого сокамерника. Сначала Верховный суд приговорил его к смертной казни, но затем, в 1993 году, по решению президента ему заменили наказание на пожизненное.