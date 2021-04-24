Кино на любителя: семь российских боевиков девяностых, которые заставят вас почувствовать ностальгию

Не совсем русский фильм, так как был снят венгерским режиссёром Джорджем Михалка на канадскую денюжку. Денюжки хватило только на шпионский детектив, но с элементами боевика. Сюжет забавный: агент британской разведки, шантаж от русской частной военной компании, чеченская мафия, сверхсекретные яды. Минус фильма один, и это его скорость. Очень медленная. В фильме снимается молодой Дмитрий Нагиев .

Боевик, сделанный на обрезках киноленты из области истории советского ВПК. Страны уже нет, а фильм про её легендарные изделия пошел в прокат. ”Чёрная акула” любопытен только по той причине, что достаточно достоверно (пусть и излишне кинематографично) демонстрирует возможности современного ударного вертолёта. Надо понимать, что по тем временам такие артефакты военпрома воспринимали точно так же, как сейчас автомобиль Tesla или любительский джетпак.

Актуальная на тот момент тема Афгана и опять человек, который нарвался на несправедливость. Врачебная ошибка обернулась потерей друга и семьи. Но это не чернушный фильм, характерный для эпохи. По сути, герой здесь — заложник маленького города, готового его сожрать.

Абсурдный фильм-пародия на западные боевики. По сюжету рэкетиры держат в страхе друга главного героя и ещё половину города. Друга убивают, интеллигент Павел Гореликов ищет возмездия и наводит порядок. Любовь тут тоже есть. Но особая ценность фильма — в главной роли талантливый русский композитор и музыкант Сергей Курёхин.

Пост будет состоять из обзора на семь отечественных боевиков, снятых за смешные бюджеты в переломную эпоху. Вообще, русский боевик девяностых не может быть не артхаусным. Таким его сделала экономия на бюджетах и неумение снять так, как это выходило на голливудском конвейере

Когда вижу боевик девяностых, то всегда испытываю чувство ностальгии. Мое детство пришлось на девяностые, а эти фильмы частенько показывали по центральному ТВ.

Крестоносец (режиссёры А. Иншаков, М. Туманишвили, 1995 год)



Неформально одним из подразделов жанра боевика является ”мордобой”. ”Крестоносец” — история про драки с кучей каскадёрских трюков и стрельбой. Злодеи — злая наркомафия, которой нужно переправить партию дури в Россию из Турции. Герой — каскадёр Саша Конов, на бандитов нарвался во время ”съёмок боевика” (фильм в фильме). В какой-то момент сюжет превратится в поединок в дисциплине counter strike, где выживут только избранные.

В фильме нет зрелищных боёв, да и вообще спецэффектов. По сюжету на русскую подводную лодку попадает биологическое оружие, и начинается удушливое повествование о героизме экипажа, обречённого на смерть. Сцены и диалоги воистину чеховские. К примеру, моряк озвучивает рассказ о спелых вишнях за часы до смерти от заражения.

Рейнджер из атомной зоны (режиссёр В. Никифоров, 1999 год)



Белорусский боевик про героя-одиночку, который вернулся со службы на флоте и застал самый разгар перестройки. Те, кто пересел на иномарки — творят беспредел, а для нашего героя ”честь” и ”отвага” не просто слова. Он берёт оружие в руки и наводит порядок. В принципе, если убрать боевую часть фильма, то это будет история маленького человека, попавшего с одних фронтов на другие. И нигде ему покоя нет. Или просто притча о хозяйственности белорусов, которым не нравится беспредел.

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