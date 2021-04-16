В Ласнамяэ заменят более 150 скамеек и установят новые урны

”Наряду с созданием в Ласнамяэ новых объектов для досуга, таких как парк Тондираба или семейная детская площадка в лесопарке Сели, мы также продолжаем обустраивать уже имеющиеся парки”, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Поэтому особое внимание в этом году будет уделено и двум крупнейшим паркам Ласнамяэ — Паэ парку ипарку Тондилоо, где будет заменена вся уличная мебель. Кроме того новые скамейки и урныпоявятся и в некоторых других популярных среди жителей Ласнамяэ зеленых зонах”.

Первыми работы по замене уличной мебели в начале апреля начались в парке Паэ, где заменят 39 пришедших со временем в негодность скамеек и установят 21 мусорную урну. Далее работы запланированы по всей протяженности парка Тондилоо — 100 скамеек и 38 урн, у храма иконы Божией Матери ”Скоропослушница” — 9 скамеек и 4 урны, в зеленой зоне на ул. Я. Коорти заменят 3 скамейки и возле дома по ул. Махтра, 16 — 2 скамейки. Всего к концу мая в районе будет установлено 153 новых скамеек и 63 мусорных урн. Устанавливаемая новая уличная мебель более устойчива к погодным воздействиям и вандализму.

”В парке Тондилоо также будут полностью заменены амортизированные элементы имеющейся детской площадки. Похожие изменения ждут в будущем и площадку в парке Паэ”, — сказал Владимир Свет.