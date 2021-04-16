Призывник бежал с Дальнего Востока, чтобы вернуться домой в Эстонию. Пойман, возвращен. Снова бежал

Шел 1989 год. Я учился в Таллиннской мореходке рыболовецкого флота, так называемой ”школе килек”. Практику проходил на паруснике ”Крузенштерн”, мы не ладили с русскими из Клайпедской мореходки, каждый день кто-то ходил с фингалом. Из наших я был самый старший — значит, виноват! Как наказать виновного? В армию! И чем дальше от Эстонии, тем лучше!

В Янов день (еще в 1989 году) мне приказали пройти медицинское обследование вместе с другими призывниками. За дверью уже ждала машина. На ней меня привезла прямо в аэропорт Эмари, где уже было несколько парней. Из Эмари на военном самолете в Москву и на пассажирском — в воинскую часть в Читу. Чита — это Дальний Восток, на другом берегу Байкала, в 7000 км от Таллинна. К Чите ближе Токио, чем Таллинн.

Воинская часть, в которую меня привезли, носила номер 33003. Вокруг русские, украинцы, несколько чеченцев, остальные узбеки. Ни одного эстонца я не встретил. В Эстонии в разгаре поющая революция, борьба за свободу, а я прозябаю на Дальнем Востоке!

Наступил день торжественной присяги. Молодых солдат погнали из казармы на плац. Я сказал, что присяги этой не дам.