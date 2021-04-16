Хакеры выложили в сеть базу данных сторонников Навального

В открытый доступ в интернете попала база данных сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, которые указали на сайте free.navalny.com, что "выйдут на митинг" в поддержку политика. Это в пятницу, 16 апреля, подтвердил в Telegram "Команда Навального" соратник оппозиционера Иван Жданов.

"Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам", — написал он. По его словам, хакеры получили доступ только к адресам электронной почты, но не к фамилиям, именам и другим данным.

"Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", — пояснил Жданов.

По его словам, команда Навального использовала сервис рассылки mailgun.com и сейчас проводит расследование произошедшего.

«Я, как и многие неравнодушные люди со всего мира, требую немедленного освобождения Алексея Навального». Чтобы это требование выполнили, регистрируйтесь на https://t.co/AaRMvUb0W2#СвободуНавальному



Обращение целиком — в нашем телеграм-канале: https://t.co/LOcdeD1ZeK pic.twitter.com/zMCVwAoEaZ — Команда Навального (@teamnavalny) April 15, 2021

До заявленных 500 тысяч подписей осталось около 70 тысяч



Утечка произошла, когда сторонникам оппозиционера оставалось собрать около 70 тыс. подписей. Ранее члены команды политика говорили, что объявят дату проведения всероссийской акции протеста, когда она наберет 500 тыс. зарегистрированных участников.

"Наш план сейчас — в том, чтобы на большой весенний митинг зарегистрировалось в четыре раза больше людей, чем поставило отметки "пойду" и "скорее пойду" в январе, а потом еще и чтобы эти 500 тысяч человек как можно больше людей пригласили с собой на митинг, когда он будет назначен", — пояснял ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

Акции в поддержку Навального