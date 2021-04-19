Девушка дня. Люси Робсон — одна из самых сексуальных гольфисток мира

Люси - 26 лет, и 15 из них она играет в гольф. Дело в том, что в детстве она с родителями перебралась из туманной Англии во Флориду и там заболела игрой миллионеров. За свою карьеру гольфистка уже заработала более 1 миллиона долларов призовых.

Но настоящую популярность Люси получила благодаря своему инстаграму, где девушка выкладывает откровенные фотографии и делится некоторыми трюками в игре.

Люси Робсон сосредоточена на трех вещах в своем аккаунте в Instagram: игре в гольф, тренировках и безумном внешнем виде Ли, и она делает все это довольно хорошо.

Страница "Гольф-клуб Саутгмптона" сообщает, что Люси Робсон, похоже, замужем, и это является хорошей новостью для всех одиноких молодых людей. Впрочем, в своем инстаграме Люси иногда появляется и не одна.

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А если вы доскроллили страницу до конца, то вот вам обещанный бонус. Умеете открывать шампанское клюшкой для гольфа? Люси вас научит!