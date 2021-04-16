ВИДЕО | При стрельбе в США погибли восемь человек

При стрельбе в здании компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана) погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает канал WRTV со ссылкой на полицию.

По словам представителя ведомства Джини Кук, еще несколько человек получили ранения, всех доставили в больницы. Она не уточнила, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По предварительным данным, подозреваемый в нападении покончил с собой.

Стрельба в здании FedEx, расположенном неподалеку от международного аэропорта Индианаполиса, произошла около 23:00 15 апреля (около 6:00 мск 16 апреля).

По словам Кук, не известно, был ли стрелявший сотрудником компании, передает NBC. О мотивах нападавшего пока не сообщается.

За последние недели в США произошло несколько инцидентов со стрельбой. В результате одного из них 6 апреля в городе Фредерик (штат Мэриленд) погибли три человека. 9 апреля стрельбу открыл мужчина в техасском городе Брайан. Инцидент произошел в офисе компании, предоставляющей услуги интерьер-дизайна. При задержании преступника погиб один полицейский. Еще пять человек были ранены. 15 апреля в техасском городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский.

В конце марта президент США Джо Байден призвал сенат запретить продажу штурмового оружия после стрельбы в Колорадо, в результате которой погибли десять человек. О намерении ограничить законодательство в сфере владения оружием он заявлял еще в ходе своей предвыборной кампании.

9 апреля глава государства заявил об ”эпидемии вооруженного насилия” в США и предложил конгрессу первые шаги для исправления ситуации. Среди предложенных мер — запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также позволить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или иных лиц.