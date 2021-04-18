Девушка дня. Самая очаровательная серфингистка Бри Клейнтоп

Бри родилась в 1994 году в Виргинии и начала заниматься спортом с ранних лет, а в 13 ее заметило модельное агенство и предложило первую съемку. Так началась полная путешествий и ярких эмоций жизнь, в которой, тем не менее, серфингу уделялось достаточно большое значение.

Бри всегда отмечала, что несмотря на скромные спортивные результаты, серфинг занимает особое место в ее сердце. В числе главных результатов Бри числится второе место на турнире Taranaki Surf в Новой Зеландии. Но об уровне этих соревнований мы можем только догадываться.

Большую часть заработка Бри приносят социальные сети. Сейчас у ее инстаграма более 545 тысяч подписчиков. А каждое фото получает десятки тысяч лайков. Особенно, конечно, вот это.

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