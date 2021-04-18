ВИДЕО | Исследование заброшенного шахтерского города в Ида-Вирумаа, часть вторая

"Некогда здесь кипела жизнь и на это место возлагались большие надежды. Что же здесь теперь?" — задает в описании к видео вопрос автор, и сам же на него отвечает в видео. Теперь — кирпичные дома разрушаются и все больше становятся похожими на декорации к фильму про постапокалипсис.

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