Мнение
16.04.2021, 12:32

Старейшина Ласнамяэ обращается к правительству: нужно как можно скорее разрешить уличную молодежную работу

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Владимир Свет
старейшина Ласнамяэ, Центристская партия
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivne
Foto: Andres Putting
Старейшина столичного района Ласнамяэ Владимир Свет уверен, что, когда правительство приступит к смягчению коронавирусных ограничений, в числе первых шагов необходимо разрешить мобильную молодежную работу:

На следующей неделе правительство будет обсуждать возможное смягчение ограничений. Считаю, что наряду с другими первоочередными послаблениями необходимо разрешить местным самоуправлениям проводить мобильную молодежную работу с подростками.

За прошедший год все мы научились жить с теми или иными ограничениями, призванными остановить распространение коронавирусной инфекции. Спасибо всем тем, кто тщательно соблюдает социальную дистанцию, носит маски, избегает лишних контактов и, по возможности, работает и учится дома! Разумеется, хотелось бы как можно скорее вернуться к обычной жизни, но пока что это невозможно сделать из-за показателей заражения COVID-19, остающихся на высоком уровне.

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