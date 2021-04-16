Старейшина Ласнамяэ обращается к правительству: нужно как можно скорее разрешить уличную молодежную работу

На следующей неделе правительство будет обсуждать возможное смягчение ограничений. Считаю, что наряду с другими первоочередными послаблениями необходимо разрешить местным самоуправлениям проводить мобильную молодежную работу с подростками.

За прошедший год все мы научились жить с теми или иными ограничениями, призванными остановить распространение коронавирусной инфекции. Спасибо всем тем, кто тщательно соблюдает социальную дистанцию, носит маски, избегает лишних контактов и, по возможности, работает и учится дома! Разумеется, хотелось бы как можно скорее вернуться к обычной жизни, но пока что это невозможно сделать из-за показателей заражения COVID-19, остающихся на высоком уровне.