16.04.2021, 09:55
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Легион одержать первую победу в чемпионате?
Foto: Ilmar Saabas
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открывает поединок таллиннского "Легиона" с "Курессааре" (начало в 19:00)
Обе команды пока не познали еще радость победы в нынешнем сезоне. Правда, "Легион" сумел дважды сыграть вничью, тогда как островитяне все свои матчи проиграли.
В прошлом году соперники четыре раза встречались между собой в "Премиум-лиге". Три матча завершились вничью, а последний поединок на финише сезона выиграл в Таллинне "Курессааре" - 1:0.