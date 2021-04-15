Futsal
15.04.2021, 17:29

Феде Видаль: у Испании хватит амбиций и на ЧМ-21, и на ЕВРО-22

 
Baltic Futsal Marketing
Футзал – один из видов спорта, в котором Испания добивалась наибольших успехов на протяжении многих лет. Однако удерживать доминирующее положение в футзале становится все труднее. Национальная сборная продолжает участвовать в последних этапах крупных турниров, но ей пришлось довольствоваться вторым местом на последнем ЕВРО и всего лишь выходом в четвертьфинал на последнем чемпионате мира. Сегодня компания Балтик Футзал Маркетинг рассказывает о текущих делах самой титулованной европейской сборной устами ее рулевого.
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