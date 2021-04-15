Феде Видаль: у Испании хватит амбиций и на ЧМ-21, и на ЕВРО-22

Baltic Futsal Marketing

Футзал – один из видов спорта, в котором Испания добивалась наибольших успехов на протяжении многих лет. Однако удерживать доминирующее положение в футзале становится все труднее. Национальная сборная продолжает участвовать в последних этапах крупных турниров, но ей пришлось довольствоваться вторым местом на последнем ЕВРО и всего лишь выходом в четвертьфинал на последнем чемпионате мира. Сегодня компания Балтик Футзал Маркетинг рассказывает о текущих делах самой титулованной европейской сборной устами ее рулевого.