Как построить крепкие отношения? Три совета от блогера Юлии Смоли

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Не принимайте мои слова за единственно возможный вариант. Всё относительно. Я не буду давать советы, расскажу, как это происходит у меня.

С детства мне мама говорила, что близкие люди смотрят не на друг друга, а в одну сторону. Вот как мы с мужем на фото. Я это всегда понимала так, что глобальные цели у нас должны быть одинаковые. С этого все начиналось, и на этом базировалось. А дальше добавились три пункта,

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У меня ужасная память

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Я многое забываю, в том числе обиды. Это играет на пользу нашим отношениям, на следующий день после ссоры я не помню, о чем был сыр-бор. Иногда это играет против меня. Например, когда муж просит ему о чем-то напомнить, а я не помню ни наш уговор, ни о том, что нужно было напомнить. Но я решила проблему: все записываю…

Хм…только забываю куда.

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Я никогда не ограничивала свободу мужа.

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Хотел идти с друзьями на тусовку — вперёд. Хотел уехать на выходные на охоту — без проблем. Позиция жертвы не для меня. Да, я оставалась одна с детьми, не высыпалась, но я кайфовала. Я не жалела себя, это очень важно.

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Я получаю удовольствие от дел, особенно если нет другого выбора. Я учу себя кайфовать в моменте. У меня всегда были интересы, которые мужу приходилось принимать и уважать.

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Я делаю всё, не ожидая ничего в ответ

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Наверное, с кем-то такое не прокатит, бывают мужчины, которые садятся на шею и ”свешивают ноги”. В моём случае все просто: нет ожиданий, нет и разочарований.

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Психологи скажут, что это неправильная позиция, но мне все равно. Если бы я слушала психологов и подруг, я бы, наверное, уже не была замужем.⠀

Я плавно подвожу к тому, что в любых отношениях вы должны прислушиваться к себе. Если вам плохо — уходите. Если вам хорошо — работайте над отношениями живите дальше.

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А вы слушаете психологов или ориентируетесь на свои чувства?

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