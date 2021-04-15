ВИДЕО | ”Самая секретная официальная дача”: соратники Навального рассказали о резиденции Путина на Валдае

Сотрудники ФБК обращают внимание, что за Путиным закреплены 4 резиденции — для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарево (это Рублевка, Подмосковье), Бочаров ручей (это Сочи) и Валдай (Новгородская область).

"Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съемку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарево, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи. И… погодите-ка. А о четвертой официальной резиденции мы не знаем вообще ничего", — говорит глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.

"Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача", — добавляет Албуров.

В своем расследовании сотрудники ФБК показывают фотографии четырехэтажного особняка площадью 3500 квадратных метров. Там — балконы, террасы, парадная лестница с фонтаном.

На даче есть классные избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана. Есть детская площадка с огромным желто-голубым солнышком и горками…

И конечно же, есть собственная церковь. На сайте РПЦ упоминается, что ее название ”Владимирская”.

Сотрудники ФБК утверждают о наличии флоат-бассейна — это такая большая ванна или капсула, наполненная очень соленой водой, то есть ты в ней лежишь и как бы паришь на поверхности, как в невесомости. Все мышцы расслабляются, ты погружаешься в медитативное состояние — очень полезно для снятия стресса и напряжения.

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