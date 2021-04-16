16.04.2021, 17:47
ВИДЕО | Блогер исследует заброшенный шахтерский поселок в Ида-Вирумаа
screenshot youtube
Девушка-блогер путешествует по заброшенным местам Эстонии, состояние которых не может не шокировать. Ящик на улице вместо холодильника и дополнительные трубы для отопления квартир — для некоторых жителей Эстонии это — реальность. Как живут люди в домах, в которых уже давно не работают никакие коммуникации? И что известно о поселке, в котором почти не осталось жителей?
"Продолжая свою поездку по заброшенным эстонским местам, после Вийвиконна я набрела на Сиргала, который находится всего в нескольких минутах езды оттуда. В видео я рассказываю об истории этого поселения, делюсь фактами и показываю завораживающие виды" — пишет автор в описании к видео.
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