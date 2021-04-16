ВИДЕО | Блогер исследует заброшенный шахтерский поселок в Ида-Вирумаа

"Продолжая свою поездку по заброшенным эстонским местам, после Вийвиконна я набрела на Сиргала , который находится всего в нескольких минутах езды оттуда. В видео я рассказываю об истории этого поселения, делюсь фактами и показываю завораживающие виды" — пишет автор в описании к видео.

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