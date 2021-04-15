Олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу получил 2-летнее наказание

Веэрпалу - в феврале ему исполнилось 50 лет - на 2 года отстранен от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (ФИС). Запрет действует до 17 марта 2023 года. ФИС сообщила, что Веэрпалу не стал обжаловать это решение и согласился с вынесенным ему наказанием.

Пресс-релиз о наказании Веэрпалу размещен на сайтах Международной федерации лыжного спорта и Спортивного суда.

Во время чемпионата мира 2019 года в Зеефельде за участие в манипуляциях с кровяным допингом были задержаны эстонские лыжники Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв. Позже применение допинга признал и Альго Кярп. Помимо них, был дисквалифицирован казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который долгое время тренировался под руководством эстонских тренеров Андруса Веэрпалу и Мати Алавера.

Все вышеперечисленные спортсмены манипуляции с кровяным допингом проводили под руководством немецкого доктора Марка Шмидта.