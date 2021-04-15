"Литвинова просто громоздила красивость на красивость": блогер RusDelfi посмотрел фильм "Северный ветер"

С одной стороны, я люблю Ренату Литвинову как актрису (а кто нет?). Эту её неповторимую интонацию, всегда одну и ту же, но всегда почему-то уместную, абсолютно в любой роли, всегда и никогда. Я люблю и злую певицу Земфиру, если на то пошло, без которой по понятным причинам не обходится ни один из последних (двух) фильмов Литвиновой. Её музыка тоже относится к тому же варианту, который не подходит никуда, но одновременно подходит везде, тот же безысходный универсализм.

С другой стороны, я не люблю современные глубокомысленные сказки для взрослых. Где, создаётся такое впечатление, автор придумывает какую-то полуреальную историю, историю, в которой всё странно и полно условностей, подчас только для того, чтобы показать свою более тонкую, чем у окружающих приземлённых людишек, душевную организацию. Где связь с реальностью зыбка и неочевидна только лишь потому, что автор не умеет выстроить реальную и внятную в своей реальности историю. Где любые сценарные несоответствия и нестыковки легко оправдываются пресловутым ”это же сказка, иллюзия и картина, дык ёлы-палы”.

Не поймите неправильно. Я люблю сказки, но сказки без претензий. Сказки, которые не прикидываются серьёзнее и глубже, чем они есть на самом деле. Сказки с простым и понятным сюжетом.