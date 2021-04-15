"Литвинова просто громоздила красивость на красивость": блогер RusDelfi посмотрел фильм "Северный ветер"
С одной стороны, я люблю Ренату Литвинову как актрису (а кто нет?). Эту её неповторимую интонацию, всегда одну и ту же, но всегда почему-то уместную, абсолютно в любой роли, всегда и никогда. Я люблю и злую певицу Земфиру, если на то пошло, без которой по понятным причинам не обходится ни один из последних (двух) фильмов Литвиновой. Её музыка тоже относится к тому же варианту, который не подходит никуда, но одновременно подходит везде, тот же безысходный универсализм.
С другой стороны, я не люблю современные глубокомысленные сказки для взрослых. Где, создаётся такое впечатление, автор придумывает какую-то полуреальную историю, историю, в которой всё странно и полно условностей, подчас только для того, чтобы показать свою более тонкую, чем у окружающих приземлённых людишек, душевную организацию. Где связь с реальностью зыбка и неочевидна только лишь потому, что автор не умеет выстроить реальную и внятную в своей реальности историю. Где любые сценарные несоответствия и нестыковки легко оправдываются пресловутым ”это же сказка, иллюзия и картина, дык ёлы-палы”.
Не поймите неправильно. Я люблю сказки, но сказки без претензий. Сказки, которые не прикидываются серьёзнее и глубже, чем они есть на самом деле. Сказки с простым и понятным сюжетом.
Фильм Ренаты Литвоновой ”Северный ветер” по её же собственной одноимённой пьесе (не читал и спектакля не смотрел, может быть, в этом моё упущение) как раз и числа таких современных сказок, которых я не люблю. Что это за страна? Почему в ней матриархат? Что волшебного там происходит помимо того, что все красиво одеваются и ездят в красивых машинах 30-х годов? С кем они воюют и каков итог этой войны? Кто, наконец, хороший в этой сказке, а кто в ней плохой (важный момент сказочной традиции — герои бывают либо примерно хорошими, либо запредельно плохими, почти без полутонов, допустим юмор и самоирония, но это в классических сказках)? Фаина — воплощение зла? Но она ведь на самом деле не делает ничего плохого, она даже (вроде как) не подстраивает смерть своей несчастной сестры, она всего лишь влюбляется в несчастного алкаша Бенедикта, и отказывается его покидать. Серьёзное, конечно, преступление, за которое её стоит лишить жизни.
И всё оно как-то вот так. Визуально красиво, не придерёшься. Музыкально красиво — тут тоже сказать нечего. Но полно какой-то ложной глубокомысленностью, какой-то красивой непонятностью, за которой, как очень скоро начинаешь подозревать, не кроется никаких объяснений. Ведь это достаточно просто. Кино может быть непонятно зрителю, при условии, что ты веришь, что сам автор может в двух словах тебе всё объяснить. Здесь у меня такой веры нет. Мне отчего-то представляется (и я бы рад ошибаться), что Литвинова просто громоздила красивость на красивость на красивость на красивость (примерно как Гертруда Стайн с розами, но ничего общего), а в конце ей то ли вообще надоело, то ли деньги кончились, но она всё оборвала буквально на полдороге, даже эти свои непонятные красивости не направив ни к какому логическому финалу. Им придётся поехать в Крым, что уж тут. Придётся, значит, придётся.
На моей легендарной работе в туристической фирме существовала такая байка. Какой-то мужик в присутствии своего коллеги делал что-то сложное, с целью показать этому коллеге, как дела делаются. Неважно, допустим, циклевал пол (я не знаю, что это такое, звучит достаточно сложно). И вот от отциклевал процентов тридцать пола, а потом, обращаясь к смотрящему на него коллеге, говорит:
- Ну всё, ты всё понял, доведёшь сам.
Так и Рената Литвинова с этим фильмом. Я, например, сам ”доводить” не готов.
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