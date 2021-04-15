МИД Латвии выразил протест посольству России из-за вечеринки дипломата, показывавшего неприличные жесты

Министерство иностранных дел очень серьезно восприняло произошедшее и считает такие действия неприемлемыми. "Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности", — указало Министерство иностранных дел.

Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания.

Как сообщалось, в конце марта во дворе одного из частных домов в Кенгарагсе прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности — участвовало порядка 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Организовал мероприятие военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым стражи закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, что было ими заснято.

Представитель Муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила Delfi, что 27 марта на адрес в Кергарагсе было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение ограничений по Covid-19. На первый вызов в итоге первой приехала Госполиция, а на второй, примерно через час — уже полиция самоуправления.

Как пояснила Грейдане, "в рамках своих полномочий, осмотрев двор частного дома, нарушений выявлено не было". В Госполиции также подтвердили, что информация о возможном противозаконном собрании была в тот день получена.

"Полиция отреагировала и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась — по прибытии полицейских во дворе находились лишь члены одного домохозяйства", — указала представитель Госполиции Анце Розите.

Однако свидетели указывают, что полиция не входила в дом, где укрылись остальные участники вечеринки. По окончании отдыха они разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.