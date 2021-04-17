Читатель: еще в 2020 году обещали сделать дорогу, но ничего не происходит!

"Бульвар Кольде давно не ремонтировали. Особенно на участке от Сыле до пляжа Штромка. Тысячи машин ежедневно передвигаются по этой дороге. А летом там и вовсе негде оставить машину, так как любителей моря и леса в этом районе много. Многих смущает состояние дороги — она неровная и с пробоинами. Управа Пыхья-Таллинна уже давно обещает отремонтировать бульвар. Логично было бы этим заняться уже сейчас, чтобы к лету улица была готова", — написал в редакцию RusDelfi Дмитрий.

Но к середине апреля ни начала ремонтных работ ни четкого плана нет. "Ремонт Кольде должен начаться в этом году, но пока точные даты не известны", — ответили в управе на вопрос RusDelfi о сроках.

"Проект реконструкции бульвара Кольде сейчас на стадии рассмотрения разрешения на строительство. Также до организации государственной закупки на строительные работы проект будет представлен местным жителям. Потом будет организован тендер, и к работам планируется приступить во второй половине этого года", — обещают в управе Пыхья-Таллинна.

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