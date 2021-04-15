Россия прервала видеоконференцию Совета безопасности ООН в знак протеста против флага Косово(15)
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, спустя десятилетие после окончания кровопролитной войны между албанскими повстанцами-сепаратистами и сербскими военными.
В настоящее время 98 из 193 стран-членов ООН признают Косово, в том числе подавляющее большинство членов Европейского союза, но Китай и Россия, имеющая тесные связи с Сербией, входят в число стран, которые не поддерживают эту позицию.
Дмитрий Полянский, заместитель посла России в ООН, заявил собравшимся: ”Российская Федерация и большинство других членов Совета безопасности не признают независимость Косово, и демонстрация флага этой непризнанной территории недопустима”.
Однако Полянский добавил, что Россия не возражает против выступления Доники Гервалла.
Запрос о том, чтобы флаг был убран, привёл к 45-минутной приостановке виртуального заседания. В течение этого времени 15 членов совета обсуждали вопрос в частном порядке.
Юрисконсульт Соединённого Королевства Чанака Викремасингхе отметил, что заседания совета не являются формальными и что флаг Косово и в прошлый раз находился позади представителя этой страны.
Когда собрание, наконец, возобновилось, президент совета, посол Вьетнама в ООН Данг Динь Куи, сказал, что фон видотрансляции не должен мешать заседаниям совета, и флаг можно оставить.
Однако во время своего выступления Полянский заявил, что представитель Косово ”проявил неуважение” к большинству членов Совета безопасности.
На это Гервалла возразила, что ”независимость Республики Косово — это факт. И чем раньше Сербия примет этот факт, тем скорее она сможет перейти из своего тёмного прошлого в светлое будущее”.
Никола Селакович, министр иностранных дел Сербии, сказал, что у него ”нет другого выбора, кроме как подать протест против злоупотребления видеоформатом этой сессии со стороны представителей Приштины с целью продвижения символов так называемой государственности Косово, несмотря на то что на предыдущих заседаниях представителям Приштины несколько раз — в том числе и председатель Совета безопасности —делали замечания о том, что подобное поведение на встречах Совета безопасности абсолютно недопустимо”.
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