Россия прервала видеоконференцию Совета безопасности ООН в знак протеста против флага Косово

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, спустя десятилетие после окончания кровопролитной войны между албанскими повстанцами-сепаратистами и сербскими военными.

В настоящее время 98 из 193 стран-членов ООН признают Косово, в том числе подавляющее большинство членов Европейского союза, но Китай и Россия, имеющая тесные связи с Сербией, входят в число стран, которые не поддерживают эту позицию.

Дмитрий Полянский, заместитель посла России в ООН, заявил собравшимся: ”Российская Федерация и большинство других членов Совета безопасности не признают независимость Косово, и демонстрация флага этой непризнанной территории недопустима”.

Однако Полянский добавил, что Россия не возражает против выступления Доники Гервалла.

Запрос о том, чтобы флаг был убран, привёл к 45-минутной приостановке виртуального заседания. В течение этого времени 15 членов совета обсуждали вопрос в частном порядке.

Юрисконсульт Соединённого Королевства Чанака Викремасингхе отметил, что заседания совета не являются формальными и что флаг Косово и в прошлый раз находился позади представителя этой страны.

Когда собрание, наконец, возобновилось, президент совета, посол Вьетнама в ООН Данг Динь Куи, сказал, что фон видотрансляции не должен мешать заседаниям совета, и флаг можно оставить.

Однако во время своего выступления Полянский заявил, что представитель Косово ”проявил неуважение” к большинству членов Совета безопасности.

На это Гервалла возразила, что ”независимость Республики Косово — это факт. И чем раньше Сербия примет этот факт, тем скорее она сможет перейти из своего тёмного прошлого в светлое будущее”.