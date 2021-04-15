К концу июня Евросоюз получит ещё 50 миллионов доз вакцины от COVID-19(4)
Глава Еврокомиссии сказала, что общее количество доз, которые страны Европейского союза получат от Pfizer, во втором квартале этого года достигнет 250 миллионов.
”Это существенно поможет ускорить нашу программу вакцинации. Я благодарю BioNTech-Pfizer, — сказала она в интервью журналистам из Брюсселя. — Компания доказала, что является надежным партнёром. Она выполняет взятые на себя обязательства и откликается на наши потребности”.
Ранее компания Pfizer обязалась к концу года поставить 500 миллионов доз своей вакцины.
Фон дер Ляйен также проинформировала, что в 27 странах-членах ЕС было использовано более 100 миллионов доз вакцины.
”Это этап, которым мы можем гордиться. Из этих 100 миллионов более четверти — повторные дозы, а это значит, что у нас сейчас более 27 миллионов человек полностью вакцинированы”, — добавила она.
Кроме вакцины Pfizer Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцин, разработанных Moderna, AstraZeneca/Oxford и Johnson & Johnson.
Ожидается, что в этом году Moderna поставит 360 миллионов доз, ещё Евросоюз закупил 200 миллионов прививок однодозовой вакцины Johnson & Johnson, известной также как Janssen.
Но на пути к использованию вакцин AstraZeneca и Janssen оказались различные препятствия.
Сколько вакцин было использовано в разных странах?
Англо-шведская фармацевтическая компания в первом квартале года не смогла поставить заявленного в договорах количества вакцины и уже предупредила, что ей придётся сделать это и во втором квартале. Государства-члены ЕС к тому же ограничили использование этой вакцины для отдельных возрастных групп после того, как регулирующие органы в Евросоюзе и Великобритании предупредили о ”возможной связи” между её использованием и редкими зарегистрированными случаями тромбоза.
Представители регулирующих органов, однако, подчеркнули, что они всё так же считают, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают риски, но в среду Дания стала первым государством Евросоюза, полностью отказавшимся от её применения.
Аналогичные опасения по поводу вакцины Janssen во вторник побудили американские фармацевтические компании отложить её отправку в Европу, хотя первые поставки вакцины уже были готовы к путешествию за океан. Использование вакцины временно приостановлено и в самих США.
Однако в среду правительство Франции заявило, что начнёт прививать вакциной Janssen людей старше 55 лет в соответствии с ранее согласованным графиком. Большинство случаев тромбоза наблюдалось у женщин в возрасте до 60 лет.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что сообщение Johnson & Johnson показало, что ”важно действовать быстро, уметь предвидеть ситуацию и приспосабливаться, когда это возможно”, и что комиссия сейчас ведёт переговоры с Pfizer о дополнительных поставках 1,8 миллиарда доз в период с 2021 по 2023 год.
Сколько процентов населения страны полностью провакцинировано?
”В определённый момент нам могут потребоваться дополнительные прививки для усиления иммунитета и продления действия вакцины. Если же появятся новые штаммы, нам нужно будет разработать вакцины, адаптированные к ним, и они нам понадобятся на ранних этапах и в достаточном количестве”, — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что во время переговоров Еврокомиссия будет настаивать на том, чтобы производство вакцины и всех её основных компонентов находилось в ЕС.
Брюссель жёстко критикуют за слишком медленное распространение вакцин по сравнению с Великобританией и США, которые привили первой дозой 47,4% и 35,6% своего населения. Согласно статистике ”Наш мир в данных”, в странах-членах Евросоюза эти цифры в среднем составляют от 16 до 17 процентов.
Европейская комиссия планирует вакцинировать 70% взрослого населения ЕС к концу августа.
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