Здоровье
15.04.2021, 13:54

К концу июня Евросоюз получит ещё 50 миллионов доз вакцины от COVID-19

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Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Eestis
Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Eestis
Foto: Ilmar Saabas
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что к концу июня Евросоюз получит от Pfizer ещё 50 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом пишет Euronews.

Глава Еврокомиссии сказала, что общее количество доз, которые страны Европейского союза получат от Pfizer, во втором квартале этого года достигнет 250 миллионов.

”Это существенно поможет ускорить нашу программу вакцинации. Я благодарю BioNTech-Pfizer, — сказала она в интервью журналистам из Брюсселя. — Компания доказала, что является надежным партнёром. Она выполняет взятые на себя обязательства и откликается на наши потребности”.

Ранее компания Pfizer обязалась к концу года поставить 500 миллионов доз своей вакцины.
Фон дер Ляйен также проинформировала, что в 27 странах-членах ЕС было использовано более 100 миллионов доз вакцины.

”Это этап, которым мы можем гордиться. Из этих 100 миллионов более четверти — повторные дозы, а это значит, что у нас сейчас более 27 миллионов человек полностью вакцинированы”, — добавила она.

Кроме вакцины Pfizer Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцин, разработанных Moderna, AstraZeneca/Oxford и Johnson & Johnson.

Ожидается, что в этом году Moderna поставит 360 миллионов доз, ещё Евросоюз закупил 200 миллионов прививок однодозовой вакцины Johnson & Johnson, известной также как Janssen.

Но на пути к использованию вакцин AstraZeneca и Janssen оказались различные препятствия.

Сколько вакцин было использовано в разных странах?

Англо-шведская фармацевтическая компания в первом квартале года не смогла поставить заявленного в договорах количества вакцины и уже предупредила, что ей придётся сделать это и во втором квартале. Государства-члены ЕС к тому же ограничили использование этой вакцины для отдельных возрастных групп после того, как регулирующие органы в Евросоюзе и Великобритании предупредили о ”возможной связи” между её использованием и редкими зарегистрированными случаями тромбоза.

Представители регулирующих органов, однако, подчеркнули, что они всё так же считают, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают риски, но в среду Дания стала первым государством Евросоюза, полностью отказавшимся от её применения.

Аналогичные опасения по поводу вакцины Janssen во вторник побудили американские фармацевтические компании отложить её отправку в Европу, хотя первые поставки вакцины уже были готовы к путешествию за океан. Использование вакцины временно приостановлено и в самих США.

Однако в среду правительство Франции заявило, что начнёт прививать вакциной Janssen людей старше 55 лет в соответствии с ранее согласованным графиком. Большинство случаев тромбоза наблюдалось у женщин в возрасте до 60 лет.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сообщение Johnson & Johnson показало, что ”важно действовать быстро, уметь предвидеть ситуацию и приспосабливаться, когда это возможно”, и что комиссия сейчас ведёт переговоры с Pfizer о дополнительных поставках 1,8 миллиарда доз в период с 2021 по 2023 год.

Сколько процентов населения страны полностью провакцинировано?

”В определённый момент нам могут потребоваться дополнительные прививки для усиления иммунитета и продления действия вакцины. Если же появятся новые штаммы, нам нужно будет разработать вакцины, адаптированные к ним, и они нам понадобятся на ранних этапах и в достаточном количестве”, — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что во время переговоров Еврокомиссия будет настаивать на том, чтобы производство вакцины и всех её основных компонентов находилось в ЕС.

Брюссель жёстко критикуют за слишком медленное распространение вакцин по сравнению с Великобританией и США, которые привили первой дозой 47,4% и 35,6% своего населения. Согласно статистике ”Наш мир в данных”, в странах-членах Евросоюза эти цифры в среднем составляют от 16 до 17 процентов.

Европейская комиссия планирует вакцинировать 70% взрослого населения ЕС к концу августа.

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