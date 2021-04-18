Эстонский Гринвич: а вы знали, что в Таллинне есть нулевой меридиан?

Главной заслугой Кирилова является составление атласа Российской империи, первого печатного сборника географических карт, к изданию которого приступили в 1731 году. Атлас должен был включать 120 карт, из которых удалось напечатать только 26. У атласа был длинный заголовок: «Атлас Всероссийской Империи, в котором все ея царства, губернии, провинции, уезды и границы сколько возмогли российския геодезисты описать оные <…> Длины зачало свое приемлют от перваго меридиана чрез острова Дагдан и Эзель проведенного <…>». Дагдан и Эзель – это острова Хийумаа и Сааремаа соответственно. Смерть Кирилова прервала работу над атласом, и он так и остался незавершенным.

В XVIII веке в Российской империи за точку отсчета планировали взять меридиан, пересекающий Хийумаа и Сааремаа . После Северной войны эта территория стали самым западным регионом империи.

Определением нулевого меридиана занимались еще в античные времена, и вплоть до конца XIX века существовало множество нулевых меридианов. Как правило, за начало отсчета географической долготы брали какую-нибудь точку на окраине известного на тот момент мира, чтобы отсчитывать от нее меридианы в сторону увеличения, или на окраине какой-нибудь империи, чтобы проще было эту империю картографировать. Меридианы, проходившие через крупнейшие обсерватории, тоже считались нулевыми.

Все, наверное, знают, что современная картография опирается преимущественно на нулевой меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию, которая расположена в пригороде Лондона на южном берегу реки Темзы. Однако международное соглашение о едином нулевом меридиане было принято только в конце XIX века, в 1884 году.

Кирилов настаивал на том, чтобы в России в качестве нулевого меридиана использовали меридиан, проходящий через самый западный город Российской империи того времени – Аренсбург (после 1917 г. город Курессааре) на острове Сааремаа. Во всяком случае, на кириловской карте Лифляндии 1732 года географические долготы отсчитываются от меридиана, пересекающего Хийумаа и Сааремаа, при этом сами острова на карте не изображены. Если проходящие через Лифляндию градусы долготы нулевого меридиана наложить, к примеру, на Сааремаа, то он пройдет примерно по линии ветряных мельниц в Англа.

Нулевой меридиан, проходящий через западные острова Эстонии, есть и на Генеральной карте Российской империи 1734 года. Обозначенный на ней нулевой меридиан проходит, правда, через восточные части островов. Меридиан,

пересекающий Хийумаа и Сааремаа, как начало отсчета географической долготы, использовали еще на многих картах российских территорий, но широкого распространения он не получил, став скорее курьезом в истории картографии России и Эстонии.

Таллиннский меридиан



Если о существовании меридиана, проходившего через наши западные острова, нам известно из картографических источников, то о Таллиннском меридиане вообще мало кто знает, и упоминания о нем носят случайный характер. Без особого внимания остался тот факт, что на карте Эстляндской губернии Иоганна Генриха Шмидта, изданной в 1844 году, обозначен Таллиннский меридиан.