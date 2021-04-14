Первый внеземной беспилотник на Марсе: как проходят испытания?

Вместе с марсоходом на Марс был доставлен и первый внеземной беспилотник. Ему предстоит сделать несколько полетов в разреженной атмосфере и сделать несколько снимков. Масса беспилотника — около двух килограмм, диаметр винтов — 120 сантиметров. О том, для чего же нужна такая техника (не только для фотографий, конечно) — смотрите в видео.

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