14.04.2021, 20:02
Первый внеземной беспилотник на Марсе: как проходят испытания?
screenshot youtube
Блогер RusDelfi рассказал о запуске на Мерсе первого беспилотника Ingenuity, его функциях и возможностях. Неужели то будущее, которое мы привыкли видеть в кино, становится реальностью?
Вместе с марсоходом на Марс был доставлен и первый внеземной беспилотник. Ему предстоит сделать несколько полетов в разреженной атмосфере и сделать несколько снимков. Масса беспилотника — около двух килограмм, диаметр винтов — 120 сантиметров. О том, для чего же нужна такая техника (не только для фотографий, конечно) — смотрите в видео.
Кстати, фоновый шум — это настоящий звук марсианского ветра!
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