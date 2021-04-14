Проверяем: самую популярную диету в Эстонии пробует Вадим с 37 лишними кг
- Каким был ваш предыдущий опыт похудения?
- Я всегда был достаточно упитанным. Раньше худеть не пробoвал, так как думал, что это просто невозможно. Всю жизнь я был ужасным сладкоежкой, поглотителем всяких булочек и пирожных (смеется). Питался неправильно, только два раза в день, к тому же гигантские порции еды съедал именно поздно вечером перед самым сном. Логично, что мой вес только увеличивался.
- Почему вы решили похудеть именно сейчас?
- Мало того, что мой вес уже достиг отметки в 130 кг и я выглядел ужасно, еще и существенно ухудшилось мое здоровье. После очередной болезни и порции антибиотиков мой семейный врач указала на то, что основная причина проблем — именно лишний вес, и, если я буду продолжать в том же духе, все может закончится очень печально. Это и было последней каплей. Я решил начать действовать и найти легкую, здоровую диету, которая не заставит голодать.
- Как вам удавалось соблюдать Стокгольмскую диету?
- Не медлил и начал диету, как только ее нашел. Приступил к диете вообще не напрягаясь, так как в моем плане питания все было детально и пошагово написано и ничего сверхъестественного не было. Конечно, первые дни были самыми тяжелыми, так как питался совсем по-другому, не так как раньше, но голодным не был ни разу. В течении пары дней организм подстроился и сразу же удивил меня и первым результатом — я потерял 6 килограммов.
- Сколько килограммов вы потеряли в общей сложности?
- С начала диеты и до сегодняшнего дня в общей сложности я потерял 37 килограмм.
- Расскажите подробнее, как изменилась ваша жизнь после соблюдения диеты?
- Начнем с того, что после соблюдения диеты я больше не болел! Эффект диеты просто великолепный — я забыл о боли в спине, которой мучился уже 12 лет. Специально прошел полное медицинское обследование, и вам надо было видеть лицо моего семейного врача, когда она увидела идеальные результаты анализов (смеется). Она сказала, что мое здоровье теперь как у юноши. Одежда стала на четыре размера меньше, и я наконец-то похож на нормального мужчину.
- Посоветовали бы вы Стокгольмскую диету и другим людям?
- Да, определенно! Всем, у кого проблемы с лишним весом, я советую только Стокгольмскую диету! Попробуйте, вы будете в восторге!
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