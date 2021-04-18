Когда миллионы Клондайка не дают покоя: ”золотая лихорадка” в США на снимках и в цифрах

Также это был очень дорогой город: 500 грамм гвоздей стоили 28 долларов (на нынешние цены — 784 доллара), а банку масла можно было купить за 5 долларов (примерно 140 долларов в наше время). Одно время обычная пищевая соль была дороже золотой пыли.

К Клондайку можно было добраться только по реке Юкон, либо вверх по течению от ее дельты, либо вниз по течению от ее истока, либо где-то посередине через ее притоки. Из-за того, что местность вокруг была горной, а реки извилистыми, добраться из пункта А в пункт Б было еще тем приключением.

За один первый год в Клондайк попытались пробиться 100 тысяч человек. Получилось только у трети. Настоящее безумие началось, когда из Клондайка в Сан-Франциско вернулся один из первых старателей. Два его судна ”Эксельсиор” и ”Портленд” были нагружены золотом. Позже журналисты посчитали, что только за один рейс старатель заработал 1 139 000 долларов в ценах конца XIX века. На сегодняшний день с учетом инфляции эта сумма эквивалентна примерно 1 миллиарду долларов.

На слиянии рек Клондайк и Юкон в конце ХIX столетия вырос городок — Доусон-Сити. К началу 1898 года население поселка составляло всего 500 человек. Уже к концу года в нем уже проживало порядка 30 тысяч переселенцев. Современники вспоминают, что пожары, эпидемии и засилье любителей азартных игр создавали особую атмосферу для этого места. Несмотря на то, что каждый день в Доусоне был насыщен жизнью, чёс закончился в 1899 году. Причина прозаическая: золото нашли на севере Аляски и большинство старателей двинулось в те края. Но этот короткий период времени в истории Северной Америки стал важным культурным феноменом и просто яркой страницей в истории страны.

Все началось с того, что 16 августа 1896 года местные шахтеры обнаружили в Юконе золото. С этого момента началась настоящая экспансия в регион. Наплыв старатель был так огромен, что канадские власти начали требовать от въезжающих тянуть с собой припасы на год, чтобы колония золотодобытчиков не умерла от голода.

Без провианта — на выход!



Никогда граница США и Канады не знала таких очередей, как на пике золотой лихорадки. Занимательно, что как только началась лихорадка, армия США направила на границу несколько подразделений. Пограничники проверяли, чтобы каждый старатель был обеспечен едой на год. Не принимая во внимание всякие бюрократические моменты, это было чуть ли не главным правилом въезда на золотоносные земли. Не считая, конечно, кругленькой суммы, которая нужна была для старта.



Сотня миллионеров, тысячи разоренных



Золотодобыча могла сделать человека миллионером, но все было не так просто. К местам, богатым золотом, добралось около 40 тысяч человек. Из них серьезно заработали только 4 тысячи человек. А миллионерами стали не больше нескольких сотен. Многие уезжали работать просто шахтерами с высокой оплатой труда. Войти ”в бизнес” стоило не дешево Ниже будут только первоначальные суммы и в скобках цены по текущему курсу:

— 1500 долларов (42000 долларов) цена топлива для плавильных работ

— 1000 долларов (28000 долларов) для строительства плотины

— 1500 долларов (42000 долларов) для сети канав

— 600 долларов (16800 долларов) для шлюзовых ящиков

Итого, только стартовая цена всех работ будет равняться 112 тысяч долларов, если ”переводить” те суммы в текущую реальность.

Замуж за миллионера

Только восемь процентов всего населения Доусона составляли женщины. Были среди женщин и шахтеры, но не более одного процента. В целом же дамы отправлялись в далекое путешествие с весьма прозаической целью: найти богатого мужа. Путеводители давали рекомендации, какую практичную одежду следует взять с собой на Клондайк женщинам: дресс-код того времени был достаточно классическим: длинные юбки и корсеты.

К концу XIX века жизнь в Доусоне наладилась: появилась своя ежедневная газета, открывались бары и полиция рапортовала о том, что в целом, население ведет себя законопослушно. Город опустел сразу после новостей о том, что еще больше золота можно намыть на Аляске. Доусон, который вырос всего за пару лет, также стремительно опустел и был заброшен.

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