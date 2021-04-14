ВОЗ хочет запретить продажу диких животных на продовольственных рынках, чтобы предотвратить пандемию в будущем

ВОЗ утверждает, что, хотя традиционные рынки и играют важную роль в обеспечении продовольствием и являются средством к существованию многих народностей, запрет на продажу диких животных может защитить здоровье как работников рынков, так и покупателей.

Давно известно, что самые первые выявленные случаи заражения COVID-19 связаны с оптовым продовольственным рынком в китайском городе Ухань. Первыми пациентами стали владельцы лавок, работники и постоянные посетители рынка.

Агентство Франс-Пресс сообщает о выпуске временного руководства, разработанного совместно с Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) и Программой ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП).

”В руководстве содержится призыв ко всем государствам в качестве чрезвычайной меры приостановить продажу отловленных диких живых млекопитающих на продовольственных рынках”, — комментирует ВОЗ.

”Животные, особенно дикие животные, являются источником более 70% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. В частности, дикие млекопитающие могут стать причиной возникновения новых болезней”, — говорится в сообщении.

”Традиционные рынки, где содержат, забивают и разделывают животных, представляют собой особый риск передачи патогенов как работникам, так и покупателям”, — отмечается в руководстве.

ВОЗ также призвал государственные власти закрыть те секции продовольственных рынков, где продаются живые дикие млекопитающие, до полной проверки и надлежащей оценки рисков.

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