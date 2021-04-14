Гранд-дама эстонской науки: сланец нельзя ставить на одну доску с каменным углем

Исследования сланца на том или ином уровне ведутся в Иордании, Индии, Канаде, России, Австралии, Бразилии — т.е. сланец изучается в тех странах, где есть эти минералы. На самом деле в мире интерес сохранился, поскольку существует множество стран, где добывают сланец. Через нашу лабораторию проходил сланец из как минимум 10–12 стран, его исследовали, чтобы узнать, что он собой представляет и подходит ли для использования. Не говоря уже об Иордании, где сейчас строится электростанция, естественно, с соответствующей шахтой. Страны, которые серьезно относятся к потребности в энергетической независимости, также внимательно следят за возможностями использования сланца. Конечно, следует честно признать, что в настоящее время нет научного бума, но многими вопросами продолжают заниматься.

Наука о сланце — это сфера, которая развивается волнообразно. В один момент начинается спад, когда ничего не происходит, выходит не так уж много научных статей. Затем снова вырастает положительная волна. Я видела две такие волны. Одна из них случилась в начале 2000-х годов, когда сланец снова стал объектом исследований. В конференциях и симпозиумах принимали участие сотни человек. На симпозиум в Таллинн прибыли китайцы — почти полсамолета. Кстати, китайцы до сих пор очень серьезно относятся к сланцу. В этой стране довольно высоко развито обогащение сланца. Китайцы детально изучили опыт других стран, а также помогают своим соседям исследовать сланец.

Я не вижу для этого причин. Во-первых, административно закрыть шахту и затопить ее очень легко, а вы попробуйте потом добыть оттуда сланец. Восстановление затопленных шахт — задача практически невыполнимая. Во-вторых, вокруг сланца построена целая отрасль экономики. Закрыть ее не так просто, как в случае с ткачами. Когда закрыли Кренгольмскую мануфактуру, люди разошлись, ткацкие станки исчезли, а половина Кренгольма до сих пор в руинах. Мне кажется, нам не нужны новые руины в Ида-Вирумаа.

Как ученый, считаете ли вы, что сланец нужно оставить в земле?

Во многих странах изучаются свойства сланца, потому что любое его применение по-прежнему зависит от качества сырья. Если в ходе исследования запасов пришли к выводу, что в данных обстоятельствах их использование выгодно, изучается возможность его обогащения. В свое время ​этим очень серьезно занимались в Канаде, Австралии, США, Бразилии и Китае.

Как обогащают сланец в других странах?

В основном это делается за счет производства масла, за исключением Эстонии и Иордании, где сланец используется и на электростанциях. В конце концов, сланец — это предшественник нефти. Сначала где-то на дне моря или озера образуется несколько слоев горючего сланца, которые в результате геологических процессов погружаются под землю, а когда там становится достаточно жарко, образуются нефть и газ. То, что мы делаем в наших генераторах, просто ускоряет этот процесс.

Сланец значительно отличаются от каменного и бурого угля, вокруг которых ведутся серьезные экологические дебаты. Конечно, горючие сланцы очень разные, их нельзя рассматривать однозначно. В основном в сланце видят ресурс, из которого можно сделать масло, если с нефтью что-то случится или она закончится.

Крупные мировые нефтяные компании в качестве резерва скупили потенциальные крупные месторождения сланца на Ближнем Востоке, например в Марокко. В любом случае нам необходимо иметь органическое сырье или топливо. Искусственными волокнами полностью не заменишь овечью шерсть, лен или хлопок.

Может ли случиться, что остальной мир только сейчас начнет шире использовать сланец?

Не исключено. Вопрос всегда заключается в экономической целесообразности. У нас могут быть прекрасные идеи, с помощью которых мы хотим изменить мир, но если они не приносят военной или экономической выгоды, никто не будет их реализовывать. Чтобы создать марсианский проект, нужен Илон Маск. Да и у него, определенно, есть корыстный интерес в этой игре. Некоторые люди мечтают войти в историю как великие.

Какие возможности и угрозы вы видите в зеленом повороте?