Закрытие сланцевой промышленности пробьет огромную дыру в экономике Эстонии

”По сути, в сланцевой промышленности мы можем производить собственную нафту (лигроин). Она же является сырьем для производства многих изделий, например, для лекарств и косметики. Если мы позволим этой отрасли развиваться дальше, мы получим продукцию с еще более высокой добавленной стоимостью. Будем делать стиральные порошки или лак для волос. В ходе этого процесса нагрузка на окружающую среду будет все время снижаться, а экономических выгод общество будет получать все больше и больше. Другими словами, мы применим менее радикальный подход, но все равно достигнем своих долгосрочных целей”, — говорит Ханно Линдпере, руководитель отдела консалтинговых услуг KPMG, более 20 лет работающий в сфере аудита и консалтинга.

Линдпере отмечает, что в мире химическая промышленность является одной из отраслей с наибольшей добавленной стоимостью. На этом основано, например, богатство всей Германии. Сланцевая промышленность является флагманом химической промышленности Эстонии, в случае ее уничтожения эта отрасль практически исчезнет. Кроме того, речь идет о лидирующей на мировом уровне технологии, разработанной эстонцами.

”Инвестиции в эту сферу, как и в промышленность в целом, окупаются очень долго. В Эстонии за последние 10-15 лет сектор сделал самые крупные инвестиции. Чтобы они начали работать и привели нас к производству продуктов с более высокой добавленной стоимостью, необходимы стабильная инвестиционная среда и уверенность в том, что вы сможете работать десятилетиями, а не сомнения, что за пару лет все может измениться, — пояснил Линдпере. — Все отдают себе отчет в том, что мы имеем дело с отраслью, оказывающей определенное воздействии на окружающую среду, но благодаря развитию новых технологий за последние годы оно значительно сократилось, постоянно ведутся работы, чтобы снизить его еще больше”.