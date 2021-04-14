Директор Вирумааского колледжа: большинство наших выпускников с радостью идет работать в сланцевый сектор

Роозилехт подтвердила, что в связи с процессом справедливого перехода к региону проявили интерес несколько предпринимателей и инвесторов, со временем здесь обязательно появятся новые предприятия. При этом никто не знает, когда и в какой мере будут реализованы сегодняшние планы. Молодые выпускники колледжа не станут ждать у моря погоды.

По ее словам, сланцевой отрасли нужна эволюция, а не разрушительные революционные повороты. Эволюционный процесс требует образованных специалистов, которые знакомы с проблемами сланца и понимают вызовы зеленого поворота, специалистов, которые способны и сумеют осуществить этот процесс. ”На это требуется время, переход должен проводиться разумно, — сказала она.

”Прежде всего, необходимо серьезно отнестись к существующей инфраструктуре. Регион Ида-Вирумаа не должен превратиться в руины. Во-вторых, сланец — это не уголь, который более или менее одинаков по всему миру и основное применение которого — сжигание. ”Сланец и дальше будет полезен на рынках топлива и химической продукции, если ученым дадут возможность продолжать исследования и окажут предприятиям инновационную поддержку”, — говорит Роозилехт.

В Ида-Вирумаа не боятся перемен, однако настораживает их скорость и необдуманность. По мнению местных жителей, не понаслышке знакомых со сланцедобывающей сферой, закрытие всей отрасли, вокруг которой на протяжении десятилетий формировался слой научных работников и ведущих профессионалов, отнюдь не является разумным шагом.

”Все специальности Вирумааского колледжа — технические, они востребованы и вне сланцевой промышленности. Мы обучаем энергетиков, машиностроителей, автоматиков, инфотехнологов, химиков, в меньшем объеме и специалистов-горняков. В пользу сланцевой промышленности свидетельствует как тот факт, что эта область знакома нашей молодежи из семьи, так и то, что рабочие места на предприятиях этого сектора хорошо оплачиваемы и здесь можно быстро сделать успешную карьеру”, — поясняет директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт , по словам которой каждый год в колледж поступает учиться 100-120 человек, а оканчивают 70-90 специалистов.

”Если мы закроем действующие сейчас предприятия, а в регион не придут новые, столь же привлекательные, предлагающие работу с такой же зарплатой, то наши выпускники уедут из уезда или даже из Эстонии. Нас покинет огромное количество инженеров среднего и высшего звена. В регионе возникнет нехватка высококвалифицированных специалистов”, — сказала Роозилехт. Уже сегодня предприниматели жалуются, что привлечь молодых людей на работу в Ида-Вирумаа из-за пределов региона очень непросто.

Ложный посыл молодежи

Желание закрыть сланцевый сектор оказывает гораздо более широкое воздействие на общество, чем считалось изначально. В то время когда выпускников технических специальностей требуется все больше и больше, а инженеров и вовсе днем с огнем не найдешь, закрытие одной из крупнейших промышленных отраслей Эстонии подает совершенно неправильный сигнал молодежи. Вирумааский колледж наоборот расширяет сферу своей деятельности по всей Эстонии, приглашая молодых людей получить профессию высокого уровня в области технологий, таких как, к примеру, химическая технология, а людей уже с научной степенью — участвовать в научной деятельности и развитии. Через подобные программы колледж сможет оказывать положительное влияние на поднятие образовательного и научного уровня и вносить вклад в поддержание и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в регионе.

”Сообщения, в которых говорится о быстром закрытии сланцевой промышленности, безусловно, повлияют на поступление в наш колледж. Когда в секторе была волна сокращений из-за низких цен на нефть, мы не смогли открыть учебную программу по химическим технологиям, поскольку претендентов было крайне мало. Мы можем говорить о том, что химические технологи нужны повсюду, специалистов в этой области очень не хватает, и мы — единственные, кто готовит этих специалистов, но сообщение о сокращениях повлияло и на молодежь, и на работающих людей, так что в нашей группе оказалось всего 7 студентов”, — вспоминает Роозилехт.

Роозилехт видит решение в том, чтобы развивать сланцевую промышленность в направлении экономики замкнутого цикла, а также в развитии химической промышленности. Эстония обладает уникальной для всего мира компетенцией проводить исследования сланца и разрабатывать соответствующие технологии, но эта способность не может быть устойчивой в ситуации отсутствия действующей промышленности.