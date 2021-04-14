Масло и продукты тонкой химии из сланца: растущий рыночный спрос и продажи без географических границ
Развитие химической промышленности представляет собой очень долгий процесс, требующий больших вложений. Он включает в себя множество исследований, экспериментов, технологических разработок, проектирование, строительство и, наконец, дорогостоящий запуск новых продуктов в строго регулируемой области. Концерн Viru Keemia Grupp (VKG) за последние 15 лет инвестировал в свое производство более 800 миллионов евро, четверть из которых ушла только на исследования и разработки.
В команде руководителя по развитию VKG Индрека Аарна (PhD в области химии) за последние годы произошли большие перемены. Заранее никогда не известно, куда в конечном итоге приведут вас исследования и эксперименты, а изменения в политике Европейского союза заставили действовать быстрее обычного.
По словам Аарна, наиболее оптимальным продуктом добычи из сланца по-прежнему остается масло. Однако в процессе добычи масла можно производить множество различных побочных продуктов, а также неустанно улучшать качество сланцевого масла. Именно этим направлениям в последние годы уделялось больше всего внимания.
”Например, продукты тонкой химии, которые концерн VKG единственный в мире производит из сланца. Мы получаем фенольную воду, которую нам в любом случае необходимо очищать. Также в ходе производства можно синтезировать и другие продукты, включая, например, метанол, получаемый из полукоксового газа, образующегося в процессе производства. Кроме того, в ходе процесса мы производим дополнительно тепло и электричество, частично используемые для нужд собственного производства, а остальное продаем на рынке электроэнергии”, — пояснил Аарна.
За последние пять лет экспорт продуктов тонкой химии и фенолов резко вырос. В связи с появлением новых областей применения объем их экспорта в 2014-2019 годах в Эстонии увеличился на 325 %, а в 2020 году продажи продуктов тонкой химии на VKG возросли на 60 %. В Европейском союзе VKG имеет право продавать более 40 различных химикатов, изготовленных из сланца, а в 2020 году, завершив пятилетний процесс регистрации продукции, концерн вышел и на рынок США.
Спрос на сланцевое масло на мировом рынке судового топлива постоянно растет и, по прогнозам, эта тенденция будет сохраняться еще несколько десятилетий. В начале прошлого года вступило в силу постановление Международной морской организации, согласно которому максимальное содержание серы в судовом топливе может составлять 0,5 % вместо прежних 3,5 %. Эстонское сланцевое масло с содержанием серы 0,7-0,8% вполне может удовлетворить рыночный спрос в новых условиях.
В свете производства сланцевого масла в последние годы концерн VKG изучал ряд проектов по развитию: таких как завод предварительного рафинирования, производство кокса и полукоксового газа. ”Процесс разработки занимает много времени, практика показывает, что от идеи до ее реализации на производстве может уйти около 10 лет. Благодаря технологическому развитию можно значительно уменьшить воздействие на окружающую среду, но невозможно производить что-либо из сланца с нулевым уровнем CO2, поэтому эти направления развития в долгосрочной перспективе уже не являются перспективными”, — добавил Аарна.
Сегодня технологии улавливания СО2 по-прежнему чрезвычайно дороги, в Эстонии цена составляет примерно 70 евро за тонну. Кроме того, CO2 необходимо куда-то транспортировать и где-то складировать — например, в норвежских нефтяных скважинах. По словам Аарна, гипотетически возможно, что все затраты на улавливание CO2 будут отнесены к цене конечного продукта, и это отразится на цене нефти на мировом рынке. Однако практически это маловероятно. Трудно предвидеть сценарий, при котором таким образом производство масла из сланца окупится.
Тем не менее VKG по-прежнему верит в научно-исследовательскую деятельность и сосредоточило свое внимание на поиске новых направлений бизнеса, но, прежде всего, нас интересуют области, в которых действуют естественный спрос и свободная конкуренция. Был проанализирован ряд промышленных проектов, связанных с производством экологически чистых химикатов и экономикой замкнутого цикла, в которых использовались бы текущие компетенции и производственные мощности VKG. Ожидается, что решения о жизнеспособности проектов будут приняты в течение этого года.