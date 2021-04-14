Масло и продукты тонкой химии из сланца: растущий рыночный спрос и продажи без географических границ

Развитие химической промышленности представляет собой очень долгий процесс, требующий больших вложений. Он включает в себя множество исследований, экспериментов, технологических разработок, проектирование, строительство и, наконец, дорогостоящий запуск новых продуктов в строго регулируемой области. Концерн Viru Keemia Grupp (VKG) за последние 15 лет инвестировал в свое производство более 800 миллионов евро, четверть из которых ушла только на исследования и разработки.

В команде руководителя по развитию VKG Индрека Аарна (PhD в области химии) за последние годы произошли большие перемены. Заранее никогда не известно, куда в конечном итоге приведут вас исследования и эксперименты, а изменения в политике Европейского союза заставили действовать быстрее обычного.

По словам Аарна, наиболее оптимальным продуктом добычи из сланца по-прежнему остается масло. Однако в процессе добычи масла можно производить множество различных побочных продуктов, а также неустанно улучшать качество сланцевого масла. Именно этим направлениям в последние годы уделялось больше всего внимания.

”Например, продукты тонкой химии, которые концерн VKG единственный в мире производит из сланца. Мы получаем фенольную воду, которую нам в любом случае необходимо очищать. Также в ходе производства можно синтезировать и другие продукты, включая, например, метанол, получаемый из полукоксового газа, образующегося в процессе производства. Кроме того, в ходе процесса мы производим дополнительно тепло и электричество, частично используемые для нужд собственного производства, а остальное продаем на рынке электроэнергии”, — пояснил Аарна.