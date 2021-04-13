ЦСКА в финале, "Авангард" сегодня может завершить серию: блогер RusDelfi зорко следит за ходом Континентальной хоккейной лиги

Что это был за СКА, так толком никто и не понял. Питерцы провалили три игры подряд, затем основательно придушили ЦСКА в двух матчах, а когда казалось, что седьмой сечи не избежать, вдруг обнаружился острый дефицит свежих решений и топливо в баках оказалось почти на нуле.

ЦСКА отправляется в четвертый для себя финал Кубка Гагарина и обречен на повтор жаровни либо двух, либо трехлетней давности. Любопытно, что в обоих случаях финалы не превышали пятиматчевый формат — ЦСКА Никитина был унижен ”Ак Барсом” Билла 4:1, а год спустя уже Никитин не дал ни единого шанса ”Авангарду” Боба Хартли.

Как быть с итогами сезона в СКА? С одной стороны команда показала, что способна приостановить чемпиона, но не более. Тот же ярославский ”Локомотив” выглядел против красно-синих основательнее и настойчивее. Но пока свалить с трона ЦСКА не удается никому. Вызывает интерес еще вот какой процесс: что там в Питере решат с Валерием Брагиным? Со сборной, надо полагать, он отработает на чемпионате мира, а дальше?

Есть версия, что если после провала (а это провал, конечно) со СКА в плей-офф и без золота на ЧМ, про Брагина можно смело забывать на год минимум. На примере Алексея Кудашова и Олега Знарка мы это уже видели. Правда, первому, такое ощущение, просто не дали нормально работать, а второй поставил карьеру на паузу со щитом. Впрочем, как раз сейчас Кудашов вроде бы должен со дня на день возглавить московское ”Динамо”. Со Знарком ничего не понятно.

Об отставках и назначениях поговорим чуть позднее, тем более, что славно бомбануло в Риге — команду возглавил легендарный защитник Сергей Зубов. Интересно!

А пока ждем шестого и, возможно, решающего матча в Балашихе. Если в серии против ЦСКА и Локо кто первым забивал, тот и выигрывал матч, то в случае с Казанью и Омском очевидно победит в серии тот, кто хотя бы один раз сумеет выиграть домашний матч. В этом смысле ”Авангарду” сегодня все карты в руки.

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