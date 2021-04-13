Журналист привился ”Спутником V” — почему Россия живет нормальной жизнью, хотя граждане не спешат вакцинироваться

Лепнина, бутики и знаменитый гумовский фонтан. С одной стороны Красная площадь, с другой — китайгородские переулки. Приветливые молодые люди направляют на третий этаж, где открыт пункт вакцинации от коронавируса. Там регистрация по паспорту и полису обязательного медицинского страхования (наличие второго опционально), ожидание в очереди из двух-трех человек, секундный укол в плечо, эскимо в награду — и можно отправляться домой и ждать реакции организма на вакцину.

Подобные пункты есть не только в самом сердце российской столицы. Они обустроены в других торговых центрах Москвы, в театрах и в районных поликлиниках. Привиться можно всем и очень легко, но все равно ажиотажа не наблюдается, а россияне относятся к вакцине по меньшей мере настороженно.

V значит Виктори

Мое первое опосредованное столкновение со ”‎Спутником V” произошло в декабре, когда мой московский друг решил принять участие в исследовании вакцины, которая официально называется ”‎Гам-КОВИД-Вак”. К этому шагу его подтолкнуло общение с ведущими медиками, которые заверили в безопасности и эффективности разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В итоге он получил не плацебо, а вакцину, перенес повышение температуры и боль в мышцах после первого укола, сделал вторую прививку и получил заветные антитела.

– Представления научного сообщества не изменились с момента публикации третьей фазы исследования. Общий консенсус в том, что ”‎Спутник” эффективен, он снижает риск инфекции и тяжелого течения заболевания. А эффективность его сопоставима с другими вакцинами, которые присутствуют сейчас на рынке. Остальные российские вакцины (”‎КовиВак” и ”‎ЭпиВакКорона” — прим. автора) пока что не прошли все те же фазы испытаний, — рассказывает эпидемиолог Антон Барчук, научный сотрудник университета Тампере и Европейского Университета в Санкт-Петербурге.