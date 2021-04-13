Фигуристка Оксана Баюл: "Тарасова корчит из себя: "Люблю Россию!" Деньги она любит"

Ранее Баюл раскритиковала шоу Этери Тутберидзе ”Чемпионы на льду”, заявив, что данные название и бренд были созданы американским продюсером Томом Коллинзом. Тарасова в ответ сказала, что ”Баюл и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах”.

— Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия.

А теперь корчит из себя: ”Люблю Россию”. Деньги она любит, а не Россию… — написала Баюл, отвечая подписчику в Instagram.